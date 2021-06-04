Система противоракетной обороны «Железный купол«, которая существует в Израиле, в Украине может служить только для защиты отдельных стратегически важных объектов.

Такое мнение в блиц-интервью «Обозревателю» высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, система «Железный купол» – система ближнего радиуса действия. Его максимальная дальность – 70 км, максимальная высота поражения целей – 110 км. «Если мы говорим о ракетном комплексе «Искандер», то эти ракеты летят намного выше. Баллистическая ракета летит еще выше», – сообщил он.

В то же время Жданов пояснил, что система ПРО наподобие «Железного купола» может защитить от «Искандера» или «Тополя-М» какой-то отдельно взятый объект, например, атомную электростанцию:

«Железный купол» защищает объект на площади 150 квадратных километров. Если мы ставим «Железный купол» в качестве защиты объектов, например, возле АЭС, то даже баллистическую ракету, например, «Искандер», «Тополь-М» с ядерной боеголовкой, на расстоянии 70 км и высоте 10 км он собьет».

По мнению эксперта, Украине было бы желательно иметь подобные системы противоракетной обороны, но кроме них необходимы также ПРО средней и большой дальности.

«Железный купол» – это составная часть противоракетной обороны страны. За ним должны идти комплексы средней дальности и большой дальности, высотные, которые будут сбивать баллистические ракеты с околоземной орбиты. Ведь некоторые баллистические ракеты типа «Тополя-М» могут выходить в стратосферу, а иногда и в ближний космос, то есть подниматься выше 100 км, – пояснил он.

Как сообщал ранее министр обороны Украины Андрей Таран, в Украине хотят запустить систему противоракетной обороны по примеру израильского Железного купола».

