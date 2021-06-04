К 14-15 июня в Украине будет жарко — до 32 градусов.



Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, свой прогноз погоды «24 каналу» озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Затем 16-17 числа в Украину снова вернутся проливные дожди, с грозами, градом и мощными порывами ветра. Однако Горбань отмечает, июнь будет теплым, даже горячим, затяжных дождей во второй половине месяца не предвидится.

Жаркая погода, по словам синоптика, продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Июль, по его словам, будет жарким и сухим, с температурой до 32-34 градусов.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что после прохладной первой недели июня будет жарко и сухо.

Синоптик Наталка Диденко рассказывала, что лето в Украине начнется с жары, местами столбик термометра покажет 35 градусов. При этом возможны локальные дожди с грозами и шквалом.