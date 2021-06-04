Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал интервью государственному телеканалу Беларуси ОНТ.

Как пишет «Сегодня», журналист признался, что не был в штате батальона «Азов», поскольку он иностранец, и в зоне боевых действий он также не был:

«Я считаю, что это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я правда жалею».

Он также заявил, что надеется, что Лукашенко не выдаст его представителям «ЛНР»: «Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня».

Что касается оппозиции, то по его словам, Светлану Тихановскую финансируют литовские налогоплательщики и бизнесмены:

«Во-первых, действительно, часть за счет литовских налогоплательщиков. Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье – это финансовая поддержка диаспоры. То есть источников финансирования много».

А проект NEXTA финансировал российский олигарх, имя которого Протасевич не назвал. Сначала инвестор присылал небольшие суммы, которые впоследствии выросли до пяти тыс. евро в неделю. Журналист заявил, что NEXTA должны были перевести на российскую повестку после завершения активной части белорусских протестов.

Отдельно он заявил, что уважает Александра Лукашенко и уже «понял» – многие вещи, за которые его критиковали, были попыткой давления. Но он, по его мнению, поступал как человек со «стальными яйцами».

Что касается инцидента с самолетом, то Протасевич подозревает, что его предал сотрудник штаба Светланы Тихановской — Даниил Богданович.

Говоря о протестах в Беларуси, он подчеркнул, что их явно больше не будет.

«Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа. Я сразу в полном объеме признал свою вину по организации массовых несанкционированных акций… Призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки и по сути три дня Минск жил в хаосе», — признался он в том, что с помощью чата «Хата» координировались протесты по Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=eVpjuVuJkxA

Накануне государственный телеканал Беларуси ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче. Провластный канал утверждает, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Азов».

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Якобы он вступил в полк «Азов», где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Лукашенко также заявлял о содействии террористам «ЛНР», которые накануне открыли дело на белорусского журналиста Романа Протасевича.