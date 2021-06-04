Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности прекращения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, Россия "не обязана всех кормить". Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме. Путин отметил, что сейчас между РФ и Украиной действует контракт, предусматривающий прокачки через украинскую ГТС в 40 млрд кубических метров газа в течение ближайших 5 лет. "Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность такой всех кормить, или что? У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки газа через Украину. Мы будем прокачивать в течение 5 лет до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200, но если бы были нормальные отношения, то значительную часть и прокачивали бы через Украину ", — заявил он. Путин добавил, что в будущем поставки в Европу будут расти, поэтому будет возможность загружать ГТС Украины и после запуска "Северного потока-2". "Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения контракта на транзит. Мы хотим этого, но нужна добрая воля Украины", — отметил он. В то же время российский президент отметил, что газопровод "Северный поток-2" будет обходиться дешевле, чем транспортировка газа транзитом через Украину и еще ряд стран. "Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Германию по количеству километров короче, хочу, чтобы еще раз услышали, чем через европейские страны. он короче и дешевле ", — резюмировал Путин. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".