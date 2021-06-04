Французская полиция арестовала российскую теннисистку Яну Сизиков во время турнира Ролан Гаррос в Париже. Против нее возбуждено дело по подозрению в участии в договорных матчах. Об этом сообщает Sky Sports. Россиянку арестовали в четверг вечером, когда она выходила из массажа после проигранного матча парного женского разряда в первом круге. Прокуратура Парижа в октябре прошлого года начала расследование о возможном договорном матче в парном разряде Ролан Гаррос-2020. Есть факты того, что по ходу матча Сизикова / Бренгл против цыг / Миту шли большие ставки против пары, в которой играла Сизикова. Именно большие объемы ставок были сделаны на проигрыш Сизиков и Мэдисон Бренгл пятого гейма второго сета, в котором они владели правом подачи мяча. Что и произошло. Подозрения падают, прежде всего, на Сизиков, поскольку в том гейме она сделала две двойные ошибки на подаче, а в еще одном эпизоде задержалась на приеме и в целом, грубо говоря, "подарила" соперницам три розыгрыша. Источник французского издания L'Equipe допускает, что американская партнерша Сизиков Бренгл могла быть не причастна к возможному "слива" гейма, поскольку в такой ситуации не обязательно участие обеих теннисисток. Сейчас Сизикова остается под стражей, а ее адвокат заявляет, что россиянка отвергает все обвинения и собирается подать жалобу на клевету. Вскоре в процесс защиты Яны подключится Российская Федерация тенниса. Напомним, в субботу на Ролан Гаррос сыграют свои матчи Украинской Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой, а Свитолина — против чешки Барбора Крейчиковои.