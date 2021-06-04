С этих выходных, 5-6 июня, центры массовой вакцинации населения будут работать уже в 10 городах.

Как сообщает Министерство здравоохранения, там смогут получить прививку люди, которые записались через «Дію» и контакт-центр Минздрава.

В Киеве, напомним, центр вакцинации работает на базе Международного выставочного центра. Во Львове центр открыли на базе стадиона «Арена Львов», в Одессе центр заработает в ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center и ООШ «Крымская».

Также центры массовой вакцинации откроют в:

Тернополе — на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтаве — на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуге Полтавской области — на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»;

Лубнах Полтавской области — на базе кинотеатра «Киевская Русь»;

Миргороде Полтавской области — на базе дома культуры Миргородского городского совета;

В верхней Плавнях Полтавской области — на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат»;

Ровно — на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Как сообщалось ранее, 3 июня в Одессе от последствий COVID-19 умер народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний.

Семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 с 1 июня. Этот документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.