Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 5 и 6 июня в Украине.

По ее словам, дожди не прекратятся и на выходных.

Циклон спровоцирует осадки в субботу на востоке, центре и юго-востоке. В районе Карпат атмосферный фронт с запада спровоцирует дожди, а в горах — умеренные дожди.

На Волыни, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не ожидаются.

6 июня периодические дожди ожидаются практически повсеместно. Местами дожди будет сопровождать сильный ветер и гроза.

Температура воздуха на выходных обещает быть комфортной: днем 18-23 градуса. Только 5 июня на востоке 15-19 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, 6 июня — больше. В столице на выходных будет тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет в районе 20 градусов.

Следующая неделя в Украине также начнется с дождей.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

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