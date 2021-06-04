3 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдали режим «тишины». Однако, сегодня, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, наибольшая активность обстрелов боевиками на оккупированном Донбассе наблюдается по трем направлениям — на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Украину обвинили в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Как утверждает российская сторона, переговоры якобы в «тупике» из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками.