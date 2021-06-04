Печерский районный суд города Киева отказался отменить подозрение народному депутату Виктору Мялик. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора. "Судом подтверждено обоснованность подозрения народного депутата Украины в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн гривен. Печерский районный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах нардепа решение генпрокурора по уведомлению ему о подозрении", — сообщили в пресс-службе. Накануне также суд наложил арест на имущество подозреваемого народного депутата. В частности, арест был наложен на 592 объекты недвижимого имущества, из них: 32 гаражи, Торговый центр с многоуровневым гаражом, Автосервис с кафетерием, жилой дом, садовый дом, 73 земельных участков, 47 квартир, 73 машиноместа, 363 нежилые помещения (офисы , Кладовые), 2 транспортных средства марки Lexus. Судьи Киевского апелляционного суда поддержали соответствующую позицию прокуроров офиса генерального прокурора. Напомним, подозрение Мялик объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Ранее сообщалось, что осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.