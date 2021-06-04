Украинская певица София Егорова считает, что у каждой девушки есть свои собственные секреты, как оставаться в хорошей форме: как быстро избавиться прыщика, когда вечером твой выпускной, или как вложить свои брови, чтобы лицо казалось худее. Специально для Lite певица поделилась своими лайфхак. Не включайте телефон в первое время после сна. Наверное, это о "внутреннем" уход за собой, ведь когда день начинается с огромного потока сообщений — можно потеряться с самого утра. Но "как день встретишь — так его и проведешь». Зарядка по утрам. Обычно у меня это растяжка и легкая разминка, чтобы проснуться и зарядиться хорошим энергией. Тяну шпагаты, иногда делаю стойки на голове и на руках, мостики. В основном, как "подскажет" тело.

Утро надо начинать правильно (фото: instagram.com/sofia.yegorova) Залог хорошего настроения — красивые брови. Вот правда, когда они подкорректированы, заключенные и оформленные — всегда хочется улыбаться и все трудности по плечу. Каждое утро я укладываю брови специальным мылом и щеточкой, чтобы все было ок. Тоник с кислотами, если у вас жирная кожа. Если страдаете от прыщей, то вам может подойти тоник с АНА и BHA кислотами. Я пользуюсь каждый день по 2 раза: утром и вечером. Но в первой половине дня после него нужно обязательно наносит крем с SPF. Хороший шампунь. Я мою голову каждое утро, ведь артисту-девушке всегда важно быть красивой и ухоженной. И что бы ни писали на упаковке — важно читать состав самого шампуня. На первом месте должна стоят вода, затем сульфаты, которые и очищают кожу головы. Идеальное тело к отпуску: актриса Анна Гресь раскрыла секреты своих тренировок Кстати, очень важное правило, но многие его не соблюдают — шампунь нужно наносить только на кожу головы, а на длину волос нельзя. И мой личный лайфхак — попробуйте нанести бальзам для волос перед мытьем шампунем, а не после. Волосы скажут спасибо! 7 километров каждый день. Это примерно 10 500 шагов или 2:00 на свежем воздухе в наушниках с аудиокнигой или с подругой по видеосвязь. Ну или на крайний случай — решение рабочих вопросов в аудио- или письменном формате. Придумать можно все, что хочешь — главное желание! На днях София Егорова представила новую песню и видео — когда ты со мной (Dance Version). Танцевальную версию создали саундпродюсеры и диджеи Shnaps & Sanya Dymov. Режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON). Героем видео Софии стал актер Александр Рудинский, широкой аудитории он полюбился ролью в популярном украинском сериале "Первые ласточки". Напомним, Тина кунаком покорила идеальным телом на пляже.