Высший совет правосудия не уволил, а отправил в почетную отставку «судью ЛНР» Наталью Булавину, что означает, что она будет получать все судейские выплаты и пенсию из налогов, которые платят простые украинцы.

Об этом сообщает DEJURE.

Расследователи отмечают, что до оккупации части Луганской области Булавина работала председателем Краснодонского районного суда, а после — осталась на оккупированной территории и работает «председателем совета судей и судьей верховного суда ЛНР».

В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала уволить Булавину. Также Высший совет правосудия получил письмо от СБУ, в котором говорилось, что Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению «уголовного и уголовно-процессуального кодексов ЛНР».

Несмотря на это, Совет отказался увольнять «судью» по представлению Высшей квалификационной комиссии, решив, что СБУ также не предоставила доказательства.

В итоге Булавину отправили в почетную отставку с многотысячными выплатами.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины, а также Главное управление разведки министерства обороны Украины будут признаны в «ЛНР» террористическими организациями. С таким обращением «генеральная прокуратура республики» намерена обратиться в «Верховный суд республики».

Также сообщалось о том, что бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий приезжал в Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия — в 2016-2017 годах.