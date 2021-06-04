В Киеве произошел скандал вокруг таксиста из компании Bolt. Мужчина забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком. По словам пострадавшей, причиной послужило то, что она отказалась с ним ехать — не было детского кресла. Водитель говорит, женщина не указывала, что ей нужна была машина с креслом.

Об этом сообщается в посте Киева Оперативного на Facebook.

Женщина утверждает, что через приложение Bolt вызвала такси, чтобы поехать с ребенком на собрание в школу: «Как только мы сели в машину, водитель на языке мата начал возмущаться, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а «на платье денег не пожалела».

В ответ женщина заявила, что не будет с ним ехать: «После этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке в ответ услышала «скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком». Не долго думая после этой фразы, водитель выскочил из машины и все-таки забрызгал мне лицо».

Далее, утверждает женщина, она попыталась вызвать полицию, но водитель снова применил газовый баллончик:

«После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет — он начал движение авто на меня. В этот момент подошла девушка и начала кричать, что она все видела и полиции все подтвердит. Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал».

https://www.youtube.com/watch?v=LvVgawVZy4k&t=1s

Напомним, в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода и провез его на капоте около 500 метров.

В Днепре пьяные пассажиры захватили такси Daewoo Nexia, который приехал на вызов клиентов.