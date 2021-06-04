3 июня в Одессе от последствий COVID-19 умер народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний.

Об этом сообщила администрация театра.

«У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного большое горе — сегодня, 3 июня, перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели…», — сказано в сообщении.

Николай Завгородний начинал свой творческий путь, окончив с красным дипломом Краснодарское культпросвет училище. После службы в армии продолжил свое обучение, поступив в 1975 году в Московский Государственный институт театрального искусства имени А. Луначарского. По окончании, в 1980 году, выпускника ГИТИСа вместе с молодой супругой Натальей Завгородней пригласил в Одесский театр музыкальной комедии Михаил Водяной.

С первых дней работы в театре молодой артист зарекомендовал себя как характерный актер. Играл в таких постановках: «Скрипач на крыше», «Игра! Идет игра!», «Граф Воронцов», «Летучая мышь», «Бременские музыканты», «Золушка», «В джазе только девушки», «Белая акация».

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