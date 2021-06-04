В Украине зафиксировано 2 266 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Как передает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализировано — 963 человека, умерли — 95, выздоровели — 8291 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2211683 лица;

выздоровели — 2080382 лица;

летальных случаев — 51 054;

проведено ПЦР-тестов — 10290345.

В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — еще 705 600 доз вакцины от коронавируса.

Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в списке стран нет.