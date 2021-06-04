Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, а также найти компромисс с Украиной в вопросе венгерского нацменьшинства.

Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в комментарии изданию Varosh.

По его словам, в вопросе венгерского нацменьшинства страна хочет найти компромисс с украинским государством. Гуйяш считает что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом:

«Я думаю, что это может быть плодотворно для обоих государств, потому что мы готовы поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз, потому что это, по моему мнению, также в наших интересах».

Представитель Венгрии отметил, территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, и последние годы позиция Венгрии является четкой — Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не видит Украину в НАТО, опасаясь, что таким образом будет спровоцирован российский президент Владимир Путин.

Эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер также заявил, что Североатлантический альянс не ставит Украину на путь членства в НАТО из-за того, что ее территорию оккупируют российские вооруженные силы.