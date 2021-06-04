Медики рассказали о тяжелых последствиях COVID-19, которые еще называют постковидным синдромом. К симптомам болезни относятся апатия, бессоница, панические атаки и даже депрессия.

Как не пропустить тревожные сигналы от организма, передает ТСН.

Так, чаще всего, после перенесенного COVID-19, человек ощущает одышку, хандру и даже кожные высыпания. Все эти симптомы являются признаком постковидного синдрома.

Украинец Олег переболел COVID-19 еще осенью 2020 года. Он до сих пор боится выйти из квартиры, поскольку у него начались проблемы с памятью.

«Я в лифте нажимал кнопку и не мог вспомнить, на каком этаже я живу. Я забыл даже имена некоторых друзей», — вспоминает Олег.

Доктор-пульмонолог Светлана Гук рассказывает, что 60% выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Тысячи людей чувствуют себя обессиленными, даже после того, как тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

Частицы вируса действуют на нервную систему, попадая в организм через органы обоняния. Некоторые нейроны просто «замолкают». Это и называют психическими расстройствами.

Как мы уже рассказывали ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс снова опроверг обвинения в его якобы причастности к пандемии COVID-19.

Тем временем, китайская компания Sinovaс не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID-19, а для закупки их препарата CoronaVac эффективность должна быть не менее 70%.