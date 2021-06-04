На данный момент не произошло важных решений в организации встречи президентов Украины и России, как и нормандской четверки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Каких-то конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — утверждает он.

Чиновник прокомментировал заявление Киева о намерении обсудить тему Крыма он сказал, что «это не совсем коррелируется с тем, что сказал президент РФ».

«Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит. Его можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, как российскую здравницу для украинских граждан, приграничное сотрудничество российских регионов с соседними государствами. Но в том контексте, как это предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», — заявил Песков.

По его словам, якобы нет и прогресса и по вопросу организации встречи лидеров нормандской четверки. «Есть понимание, что встречи должны происходить. Все стороны согласны, что должны продолжать свою нелегкую работу», — сказал он.

«Есть понимание, что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать «домашнюю работу». Работа продолжается, но очень-очень вязко», — сказал Песков.

Как мы уже рассказывали ранее, президенты США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин встретятся в Женеве. Их встреча назначена на 16 июня 2021 года.

Также стало известно, что Путин во время возможной встречи с Зеленским не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма. В Кремле считают Крым своей территорией.