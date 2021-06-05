В Киеве во Офисом президента 5 июня состоялась акция ЛГБТ-сообщества. Никаких нарушений или задержанных в ходе публичного мероприятия не было. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева. В СМИ начали распространять сообщения о якобы задержанных в ходе акции. Правоохранители эту информацию опровергли, мероприятие уже закончилось. "Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе. Акция была направлена против игнорированием системного насилия со стороны радикальных консерваторов в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Участники мероприятия требовали: скорейшего принятия законопроекту 5488 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации" реформы полиции, прокуратуры и судебной системы немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации смену руководства МВД, которое систематически игнорирует наши обращения и заявления, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов. По данным Центра прав человека ZMINA, в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активистов.

Фото: акция ЛГБТ-сообщества в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина) Ранее во Львове стало известно, что преподавательница одно из университетов рассказывала студентам, гендер — это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества — "больные люди, которых надо лечить". Напомним, ранее в Одессе произошли столкновения на марше сообщества ЛГБТ.