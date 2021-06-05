Белорусские силовики задержали двух актививстив, участвовавших в акциях после президентских выборов в стране в 2020 году. Их задержали на границе с Литвой. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Оппозиционеры были объявлены в международный розыск за участие в массовых беспорядках. "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы" Рудевщина "в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси)", — говорится в сообщении. По данным белорусских правоохранителей, активисты жили в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз. "На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь", — добавили в МВД. Напомним, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске. Для того, чтобы это сделать, Белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. Ранее сообщалось, что состояние белорусского политзаключенного Степана Латыпова, который попытался совершить самоубийство во время судебного заседания в Минске, стабильное.