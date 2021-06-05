Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая не так давно объявила о своей третьей беременности, похвасталась ярким и удобным образом для летних прогулок. Снимком в яркой одежде знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Катя очень рада, что наконец стало теплее и можно с комфортом гулять по вечерам. На встречу с подругами звезда пришла в модном костюме оversize малинового цвета, состоящий из широких брюк и удлиненного пиджака. Под него она надела белую рубашку. Осадчая дополнила лук белыми кроссовками. Волосы она собрала сзади, а также сделала легкий макияж.

Катя Осадчая примерила модный костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha) "Лето в городе. Я так люблю гулять по городу и уже традиционно вечером после прогулок оказываемся на террасе. Советуйте любимые террасы и секретные места в Киеве и не только, будем испытывать новые маршруты", — поделилась ведущая. Поклонники оценили модный аутфит Кати и не оставили ее без комплиментов. Вау, очень хороший лук Ой … какой костюмчик Красавица Чудесная Очень яркий модный костюмчик Очень хорошо выглядите (впрочем как всегда) Вы очень хорошие От кого костюм, очень классный? Очень красивый костюм Желаю легкой беременности — девочек хорошо носить; и будет красавица! Красавица! Но сначала я подумала, что Катя мебель переставляет! Здоровья, любви, радости желаю! Катя, шикарно !!! Напомним, ранее беременная Катя Осадчая в роскошном платье заворожила красочными фото из Грузии. Ведущая продолжает активно работать и в "интересном положении".