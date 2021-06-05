За минувшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. 4 июня они обстреливали позиции ООС в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook. Боевики вели обстрел по позициям наших военных недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В ООС уточняют, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. В ООС сообщают, что за минувшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых. "Боевых потерь среди наших защитников нет", — говорится в сообщении. Также по состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. О фактах нарушений со стороны боевиков Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. "Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", — отметили в ООС. Напомним, в ОБСЕ насчитали почти 80 нарушений по 3 июня. Там слышали взрывы и выстрел из стрелкового оружия. Ранее сообщалось, что боевики в Донбассе прячут вооружения и отрабатывают некоторые маневры. Их подразделения учат выдвигаться с техникой и вооружением в районы оперативного назначения.