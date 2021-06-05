В Днепре продолжаются соревнования одного из этапов Кубка Европы по триатлону. Городские спортивные трассы испытывают почти сотня спортсменов из 25 стран мира. Об этом сообщают органызаторы мероприятия. В Европейском союзе триатлонистов назвали Днепр столицей триатлонного фестиваля в Украине. "В нынешней ситуации очень непросто организовывать соревнования. Поэтому было решено делегировать сюда благодарность — лично мэру Днепра, города-столицы триатлонного фестиваля в Украине, за такой шаг навстречу нашему виду спорта. Поэтому от имени Европейского союза триатлонистов — большое спасибо", — сказала представительница исполкома ETU Алисия Гарсия Перес. Мэру Борису Филатову она вручила почетную награду Европейского союза триатлонистов. По словам Перес, Днепр сочетает в себе два важных критерия для проведения международных соревнований. Здесь спортсмены могут не только показывать результат на технически интересной трассе — с правильными подъемами и поворотами, а также любоваться красотой города. Со своей стороны Борис Филатов отметил: в Днепре участникам триатлону, который предусматривает в частности водную дистанцию, создали надлежащие условия. Город имеет адаптивные понтоны, которые позволяют построить на воде необходимую конструкцию. "Организация действительно на высшем уровне. Городские службы, спортсмены, соответствующие государственные институты — все сработали как надо", — сказал мэр Борис Филатов. Он также добавил, что Днепр, как и весь мир, ждет окончания пандемии — чтобы принимать у себя еще больше соревнований мирового уровня. Напомним, 5 июня в Днепре стартовали международные соревнования этапа Кубка Европы по триатлону, проходящих совместно с десятым фестивалем Dnipro triathlon fest. Среди профессиональных спортсменов многие участники Олимпийских игр, призеры Кубка мира и чемпионов Европы. Выступая на этом этапе соревнований, они получают очки для мирового рейтинга. Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание — 750 м, велогонка — 20 км, бег — 5 км. Такие же расстоянии предусмотрели и для любительской гонки. Организаторами спортивного события является Федерация триатлона Днепропетровской области вместе с общественной организацией "Старт Днепр" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии Днепровской городского совета в рамках программы "Днепр — спортивная столица". Десятый Dnipro triathlon fest продлится два дня. Во время фестиваля выступят около 350 участников-любителей. И такое количество является рекордным для Украины среди любительских соревнований.