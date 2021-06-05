В Украине на фоне эпидемии COVID-19, несмотря на то, что фиксируются низкие темпы вакцинации, уже можно говорить о возникновении коллективного иммунитета. При этом отмена масочного режима все равно не должно быть. Об этом заявила эпидемиолог, эксперт ВОЗ Наталья Виноград в эфире "24 канала". Она обратила внимание, что мутации вируса продолжаются, и медики не знают, какие генотипы циркулируют сейчас, и которые могут быть. "Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, лучше там, где есть высокий риск заражения, маску иметь", — отметила Виноград. Местами повышенного риска заражения коронавируса является, в частности, общественный транспорт и закрытые помещения. По словам эпидемиолога, "достаточно мощный и хороший" иммунитет в Украине позволяет говорить, что в нашей стране "не может быть такого массового и тяжелого поражения населения", как в некоторых других государствах Запада. Виноград также рассказала, что иммунитет, который производится после выздоровления от COVID-19, значительно более компетентным, чем полученный после прививки. Он способен защитить от тяжелого течения болезни, а также, вероятно, от повторного заражения. Однако важно понимать, что массовая вакцинация необходима для победы над коронавируса, ведь остаются неизвестными течения заболеваемости новые штаммы коронавируса. Эпидемиолог также добавила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, изменение "британского" варианта. И в Японии из-за этого возникла большая проблема. Ранее сообщалось, что иммунолог призвал украинский готовиться к новой волне эпидемия коронавируса. Добавим, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о еще одну группу коронавирусов, в случае начала циркуляции которой наступит вселенская катастрофа.