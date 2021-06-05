В Украине за сутки 4 июня сделали еще 57 440 прививок против COVID-19. Одну дозу получили 53710 человек полностью иммунизированы — 3730 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Всего с начала прививочной кампании привито 1177373 человека, из них получили 1 дозу — 1177371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1323163 прививки. По состоянию на 5 июня, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека. Напомним, за прошедшие сутки, 4 июня, в Украине зафиксировали 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Ранее РБК-Украина писало, где на выходных заработают центры массовой вакцинации, а также кого и какой вакциной будут прививать. Кроме того, в Киеве на выходных также заработает центр массовой вакцинации от COVID.