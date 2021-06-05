Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станцией. Он доставил принадлежности для членов экипажа МКС. Об этом сообщили в Twitter NASA. "Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркованный на МКС", — говорится в сообщении. Dragon доставил, кроме принадлежности для экипажа МКС, пару выдвижных солнечных батарей. Напомним, 3 июня сообщалось, что SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией. Добавим, что 6 мая компания SpaceX впервые провела успешные испытания корабля Starship. Корабль совершил скачок на 10 километров и успешно приземлился.