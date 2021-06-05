Ограничить сахар в своем рационе не так уж и просто. Особенно, когда он не только в шоколаде, конфетах, а в соусах, хлебе и даже в соках. Чтобы избавиться от цукрозалежности и нормализовать потребление сладостей, нутрициолог Наталья Власнюк порекомендовала следующие шаги в своем Instagram. Как отучить себя от сахара: 1. Читать этикетки. Не берите продукты, на этикетке которых сахар в любой форме (сахар, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп) перечислен среди первых трех ингредиентов. Также нужно избегать белой муки, которое содержится во многих видах хлеба и в макаронных изделиях, так как организм быстро превратит ее в сахар. 2. Постепенный отказ от продуктов, содержащих сахар. Для начала уберите из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара, в том числе фастфуд, переработанные продукты, газированную воду и фруктовые напитки. 3. Выдержать 7-10 дней без сахара. Этого достаточно, чтобы побороть зависимость. Если в процессе отказа вы чувствуете недомогание, можно поддержать себя фруктами и 1-2 квадратиками горького шоколада. 4. Если очень хочется сладкого, его нужно съесть. Но не все пирожное, а совсем немного. Очень медленно и смакуя. После того, как настойчивая потребность в сладостях вас покинет, можно ввести в рацион немного темного шоколада, фрукты. 5. Убрать лишний кофеин. Избыток кофеина усиливает симптомы сахарозалежности. Лучше перейти на чай или цикорий.

Иллюстративное фото (pexels.com) 6. Принимать витамины. Бедная питательными веществами пища вызывает желание поесть в целом и тягу к сладкому частности. При лечении цукрозалежности особенно важны: магний, йод, хром, витамин С, B6, D. дополняйте витаминный комплекс приемом рыбьего жира или Омега-3. 7. Выбирать цельные продукты. Это непереработанные фрукты, овощи, зерновые и мясо. Большинство из них имеет низкий гликемический индекс и не подпитывает желание съесть сладкого. Ли подкармливает, а значит не позволяет размножаться, грибковой и бактериальной микрофлоры кишечника.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk) Напомним, ранее нутрициолог рассказала, чем можно заменить дорогие Суперфуд.