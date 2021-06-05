В Карпатах произошло землетрясение, которое зафиксировали в селе Манява, у которого расположен знаменитый старинный монашеский скит, а также недалеко находится популярный среди туристов Манявский водопад. Об этом 5 июня говорится в утреннем возведении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, никаких повреждений сейсмическая активность не вызвала. Землетрясение прошел "без негативных последствий" и обращений от граждан к спасателям не поступало. Подземный толчок, зафиксированный приборами сейсмической станции Карпатского региона, указывает магнитуду 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Это произошло в пятницу около двух часов дня. Напомним, что в Украине для определения интенсивности землетрясений используется 12-балльная шкала MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника). Согласно этой шкале, ощутимое землетрясение начинается с 3 баллов. Он ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легкой грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, несколько более сильнее — на верхних этажах. Как сообщалось, перед этим сейсмологи 9 апреля фиксировали мощный подземный толчок, который коснулся Украины. Тогда на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, и "отголоски" дошли до Одесской области. Также мы писали о том, что недавно ученые предупредили о возможном извержение самого вулкана на Земле.