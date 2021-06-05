Генерал-майора Сергея Кривоноса освободили из рядов Вооруженных сил Украины. По его словам, он не писал рапорт. Об этом Кривонос сообщил в своем Facebook. Он отметил, что служил в ВСУ тридцать два с половиной года. "Освобожденный из рядов Вооруженных сил Украини. Заявленный без рапорта. Говорят" нет должностей ". Хотя их достаточно. Понимаю .. .команда из Офиса президента", — написал Кривонос. Напомним, в ноябре 2019 Зеленский освободил Кривоноса сразу с двух постов. В частности, Кривоноса освободили от выполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. РБК-Украина писало, что в декабря 2020 года Кривоноса освободили от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.