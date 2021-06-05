Какую обувь выбрать этим летом? Дизайнер Андре Тан сделал наглядную подборку, где показал три варианта одного и того же вида обуви, а также рассказал, какой из них устарел, что можно взять за базовую модель, а какая будет остромодный. На странице в Instagram он опубликовал подборку модной обуви лета 2021. сандалии Забудьте о сандалии на танкетке с тонкими ремешками — пора стильных и удобных вариантов. Доставшиеся в наследство от прошлого сезона практические классические Слиппер — они станут отличным базовым вариантом.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) туфли И снова базовая модель сочетает в себе минимализм и трендовый фасон — квадратный мыс. А вот елеантни вьетнамки на тонком каблуци- «рюмке» — это безусловный хит сезона.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) Мюль Базовый вариант — закрытые модели с острым носком на плоской подошве. А вот Мюли на микропидборах — это хит сезона.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) Босоножки на низком каблуке Верный и беспроигрышный базовый вариант — плоская подошва + тонкие Т-образные ремни, а если хотите быть в абсолютном тренде, тогда выбирайте гладиаторы.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) Босоножки на высоком каблуке Летние босоножки с двойным плетеным кожаным ремешком — именно то, что нужно, ведь они универсальны. А если хотите хит сезона, тогда присмотритесь к яркой модели с кадратним трендовым мысом и причудливым геометрическим каблуком.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) балетки Классический и беспроигрышный базовый вариант сезона — с квадратным закрытым и острым мысом нейтрального оттенка.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) К слову, стилист Анна Пономаренко научила подбирать пиджак по типу фигуры.