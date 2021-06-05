Здоровье человека очень важно, так как только хорошее состояние организма позволяет продуктивно работать, полноценно отдыхать и наслаждаться жизнью. Есть множество показателей, которые сигнализируют о развитии нарушений. Часто бывает так, что человек отправляется к врачам уже тогда, когда организм просто «кричит» о проблемах. Эксперты назвали пять главных показателей здоровья и при нарушении хотя бы одного — нужно бежать за медицинской помощью. Об этом рассказали на странице "103" в Instagram. артериальное давление Давление сразу показывает, что организм перестал справляться с нагрузками. Он может быть повышен или понижен и нужно знать свой постоянное давление, чтобы не пугаться цифр на экране тонометра. Гипертония — регулярное повышение давления. Риск развития атеросклероза, сердечного приступа и инсульта. На ранних признаках симптомов почти нет, но при частых головных болях стоит проконтролировать свое давление с помощью тонометра. Гипотония — регулярное снижение давления. Если она не врожденная, то может говорить о развитии проблем с сердечно-сосудистой системой, язвенной болезни желудка, туберкулеза, заболеваний печени, желчного пузыря, нервной системи.Температура тела Средняя температура тела здорового человека — 36,6. Бывает так, что есть и отклонения от нормы — 35,5 или 37, и это тоже считается нормальной температурой. Также температура может меняться в зависимости от времени года, возраста, приема пищи и циклов у женщин. Однако, если изменения температуры держатся долго и при этом есть другие недомогания — идите к врачу. Уровень сахара в крови Гипергликемия (повышенное количество сахара) может спровоцировать воспалительный процесс и повредить кровеносные сосуды. Норма для человека-3,5-5,5 ммоль / л (60-100 мг / дл). При повышении показателей до 11 ммоль / л (200 мг / дл) — можно говорить о развитии диабета 2 типа. В группе риска люди старше 45 лет, те, у кого сидячая работа, избыточный вес и наследственность. Проверять сахар нужно хотя бы раз в 12 месяцев. родинка Чем больше родинок на теле, тем больше риск развития онкологии. Уделяйте осмотра своих родинок время хотя бы раз в месяц — проверяйте их на изменения (цвет, размер, динамика роста, асимметрия). Если показатели меняются — обратитесь к дерматологу. состояние зубов Проблемы с тканями вокруг зубов повышают риск развития инфарктов и инсультов. Проблемы с деснами связанные с диабетом, особенно в тех, кто курит. Посещать стоматолога нужно раз в год, а ежедневно чистить зубы два раза в день и использовать зубную нить. Напомним, ранее мы писали о том, что такое синдром разбитого сердца и почему он опасен.