Центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Киеве. На прививку приглашать людей, записавшихся через "Действие" или у семейного врача. Где можно сделать прививку, в материале РБК-Украина. Киев Вакцинацию проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: ул. Броварской, 15 (корпус 4, Вход 4-А). Организовано два потока: первый — для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время; второй — для тех, кто также записан в "Операции", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди" .Полтава Прививки делать в пяти временных центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00. Где можно вакцинироваться: Полтава — на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5); Кременчуг — на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53) Лубны — на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16); Верхние Плавные — обособленное админкорпус ЧАО "горно-обогатительный комбинат" (ул.Строителей, 16) .Одесса Прививки делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9:00 до 17:00: торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135; торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4; СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.Львив На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, будут вакцинировать население. Прививки вакциной CoronaVac делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Действие". Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. Тернополь Центр вакцинации разместят на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45. Прививать будут китайской CoronaVac на выходных. Ровно Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, по адресу: ул. 16 июля, 36.

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон — в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Действие". Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5000 граждан.