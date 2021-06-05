На трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-центре ДСНС. Авария произошла вблизи села Колоденка Ровенского района. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные учреждения в городе Ровно. Ранее в Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека. Напомним, у населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции.