Возле Новой Каховки в пригородном автобусе пассажиры устроили спор через карантинные требования о ношении медицинских масок. Один из мужчин пристав к женщине с маленьким ребенком, не придерживалась этого требования, начал ей угрожать и размахивать руками. Приехав домой, женщина пожаловалась на попутчика мужчине, и тот решил мстить. Об этом передает издание "Херсонцы". Отец троих детей, муж обиженной женщины продемонстрировал необычные детективные таланты, смог установить личность обидчика, место жительства, а также раздобыл его номер телефона. Позвонив и потребовав извинений за инцидент в автобусе, человек ничего не добился. И тогда решил лично пообщаться с оппонентом. Глава семейства специально приехал в село Новые Лагеря, где жил человек. Движимый желанием поквитаться, он подстерег противника на улице возле местного Дома культуры, и набросился с кулаками, сильно избив. Пострадавший получил массу синяков на лице, а также после схватки ему требовалась замена зубной коронки. "Пострадавший тоже в долгу не остался: заявил в полицию, и прошел судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие легких телесных повреждений", — говорится в публикации. В итоге суд Новой Каховки обязал мужчину, который решился на подобную "возмездие" за обиды жены, заплатить 850 гривен штрафа. Напомним, что весной в супермаркете Киева охранник подрался с женщиной через маску, и в итоге секьюрити уволили с работы. Также мы писали о том, что ранее в Одессе в магазине покупатели устроили побоище через маску, а само событие попала на видео.