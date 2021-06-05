У одного молодого человека была замечательная семья — очень красивая жена, дети — девочка и мальчик. Жили они очень счастливо, муж называл жену своей музой, заботился и носил на руках. В детях души не чаял, а они в нем. ⠀ И у него была любовница. Внешне так себе, да и по "класса" жене явно уступает. "Господи, ему-то что не хватало?!» — удивлялись те, кто об этом знал. ⠀ Семейный психолог Ольга в своем "Блоге доброй ведьмы" в Instagram назвала 8 главных причин, почему человек ходит налево: ⠀ А чего же не хватало этого человека? Всего. Всего ему хватало. И это очень распространенное заблуждение, что муж изменяет, когда ему что-то недодают. Есть немало мужчин, у которых жизнь — полная чаша. Прекрасная и любимая жена, прекрасные дети, свой успешный бизнес, хороший доход и любимое дело. И тогда им хочется еще, чтобы чувствовать себя королем мира. Пусть будет любовница — ведь "я не тварь дрожащая, а право имею". Почему мужчины изменяют: 1. Не хватает секса с женой. Ну это понятно всем. ⠀⠀2. Какие-то проблемы в отношениях. Тоже и ежу ясно. ⠀⠀3. Кураж. Адреналин. Кто-то прыгает с парашютом, а кто-то заводит любовницу. Хотя полно и тех, у кого и парашют, и любовница вместе. Есть даже особая фишка — спать и с женой, и с любовницей в один день. ⠀⠀4. Во всех друзей есть и человек чувствует себя белой вороной. Он вроде как и не особо хочет предавать, но выглядеть лохом среди пацанов не хочется. Не поверите, какие сильные и адекватные мужчины ломались в такой ситуации. ⠀⠀5. Внезапная страсть. Которая может роковым образом накрыть любого. Он все равно будет любить жену, но другая женщина станет наваждением.

Иллюстративное фото (unsplash.com) ⠀ 6. Высокое либидо. Таким мужчинам всегда мало. Он может с женой 3 раза в день, с любовницей вечером, а в обеденный перерыв зажать секретаршу. ⠀⠀7. Желание новизны. Просто новой женщины, нового тела, разнообразия. ⠀⠀8. "Потому что я человек и имею право". Такие часто говорят "жену люблю, ценю, никогда не брошу, о семье забочусь и обеспечиваю. Весь свой долг выполняю. И поэтому имею полное право на свои нужды". ⠀⠀ Так что, как видите, любовь любовью , а мухи от котлет отдельно. Ранее мы писали о том, что психолог назвала топ-5 правил женского инициативы в отношениях.