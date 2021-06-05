Сегодня, 5 июня синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в северной, южной и центральной части Украины. Впрочем, осадки и грозы ожидаются на западе, а на востоке немного похолодает и пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр. Погода по Украине Как сообщают синоптики, на севере погода будет преимущественно солнечной и теплой, только в Сумской области днем выпадет дождь. Температура воздуха прогреется до +18 +22 градусов днем, а ночью составит +10 +12. Западную территорию Украины местами накроет дождями. Во Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской области ожидаются осадки и грозы. В остальных областях будет солнечно. Столбики термометра будут колебаться в пределах +18 +22 днем, ночью +9 +12 градусов. На севере синоптики обещают солнечную погоду, только в Сумской области пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18 +22 градусов днем, ночью +10 +12. На Востоке синоптики прогнозируют переменную погоду. В Луганской и Донецкой области пройдут дожди, однако в остальных областях — без осадков. Температура воздуха составит +16 +21 днем, а ночью +10 +12 градусов. На южной территории в течение суток будет теплая и солнечная погода. Столбики термометра покажут +20 +23 градуса днем, а ночью +10 +15. В центральной части Украины синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +19 +22 днем, ночью +10 +12 градусов. Фото: синоптики рассказали, какой погода будет сегодня (meteo.gov.ua) Погода в Киеве В Киеве сегодня, 5 июня столбики термометра достигнут +20 +22 градусов тепла, а ночью температура снизится до +11 +13 градусов. Без осадков. Напомним, что в Мариуполе вчера всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках. Добавим, что температура в столице в ближайшие дни будет расти и к концу недели поднимется выше 20 градусов, но середины июня 30-градусной жары не ожидается.