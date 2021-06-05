Элина Свитолина завершила выступления на Ролан Гаррос. В третьем круге турнира украинка уступила в двух сетах чешке Барборе Крейчиковий. Подробности матча — в материале РБК-Украина. Элина в целом серьезно боролась в каждом гейме, но чешский соперница, чаще всего, была готова к предполагаемым ударов Свитолиной и хорошо на них отвечала. Украинка взяла пять геймов за два сета, но при этом матч продолжался 1:00 и 39 минут, поскольку во многих геймах было много розыгрышей. По итогам Ролан Гаррос Свитолина остается на 6-й строчке в рейтинге WTA. Ей грозит опуститься только на седьмой позиции, если Серена Уильямс выигрывает Ролан Гаррос. Другие потенциальные претендентки на повышение в рейтинге и смещение Свитолиной ниже уже покинули турнир. Также Элина заработала около 126 000 евро. Сегодня свой матч сыграет еще Марта Костюк. Она проведет игру против россиянки Варвары Грачевой. Матч начнется не ранее 15:30 по киевскому времени.