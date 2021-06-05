Куда поехать в Украину на отдых с детьми или друзьями? Этим вопросом задаются многие из нас. Действительно, карантин дал нам повод задуматься о том, куда бы съездить именно в родных краях. Ведь Украина на самом деле необъятная и влечет своим разнообразием ландшафтов! Специально для вас мы собрали топ лучших мест, которые стоит посетить этим летом. Более того, о некоторых из них вы, скорее всего, даже не знали! Смотрите в материале Styler ниже невероятной красоты фото из этих курортных локаций. Розовое озеро в Геническе (не путать с лемурийских!) Одна из самых популярных южных точек, но от этого не менее потрясающая. Входит в состав Генического группы водоемов. Здесь также расположены глицериновое и соленое озеро. К тому же есть горячие источники, состав воды которых представляет собой всю таблицу Менделеева. Расстояние от Херсона — 200 км.

Фото: Розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420) Розовое озеро часто путают с лемурийских, но расположены они в разных частях области. Такое розовую окраску оно имеет благодаря красной водоросли Дунаеллы Салины и меняет свой цвет в зависимости от сезона. Лучше туда ехать в августе или сентябре, когда вода находит интенсивный оттенок. В дождливые дни озеро может не поразить вас, поскольку оно будет мутное и сливаться с серым цветом неба. Правда, инфраструктура в районе озера слабо развита, единственное, что вы увидите — это частные сектора и отдаленные отеле. Любых моек для ног так же не предусмотрено, поэтому на всякий случай стоит с собой взять запас пресной воды.

Фото: Розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420) С первой половины 19-го и до начала 21 века это озеро было сырьевой базой солепромысла в Приозерном, сейчас же это мекка для тысячи туристов из разных уголков страны. Но местные до сих пор кустарным способом добывают рассол и соль из озера. В грязи, к слову, содержатся хлоридно-натриевые соли, сульфиды, сульфаты, бром, йод, бор. Все эти элементы полезны для нашей кожи, устраняют воспалительные процессы и так далее. Многие больницы используют дары природы именно этого соляного Херсонского озера.

Фото: Розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420) Остров Джарылгач ( "Украинская Мальдивы") На 210 тыс. Гектаров земли раскинулся Джарылгачский заповедник, он же остров Джарылгач. Уникальное в своем роде место, также известное как "Украинская Мальдивы". Он охраняется и любая активность, вредит природе, там запрещена. За этим следят рейнджеры. Каждый день в сезон, примерно с мая по октябрь, паромом доставляют туда туристов. Расстояние от ближайшей сухопутной точки (города Скадовска) до Джарылгача составляет всего 40 минут езды.

Фото: Джарылгач (instagram.com/anna_shvets_420) Существует всего два пункта назначения, куда вас привезет катер — это Маяк или база "В Гавриловича". Преимущества первого — чистейшая вода у берега, широкая коса, раздолье, место для кемпинга. Из минусов только множество людей, но если пойти вглубь, то можно спокойно насладиться уединением с природой. Маяк, у подножия которого останавливается паром, известный тем, что по легенде его построил ученик самого Эйфеля! Возраст сооружения составляет более ста лет. Но он считается сегодня аварийным и вход туда строго запрещен. Поэтому не стоит испытывать судьбу на прочность и лезть проверять его. Лучше заняться снорклингом на кристально чистом берегу или бердвотчингом на суше.

Фото: Джарылгач (instagram.com/anna_shvets_420) Станиславский Каньон (Херсонские горы) Зачем ехать в Штаты, если у нас есть свой гранд каньон — Станислав? Именно такие ассоциации вызывает это замечательное творение природы. И это все можно лицезреть в Херсонской области. Всего лишь 30 минутах езды от Херсона.

Фото: Станиславский Каньон (instagram.com/anna_shvets_420) Раскинулся каньон между селами Станислав и Александровка и он является частью ландшафтного заказника "Станиславский". Рекомендуется брать экскурсию, если нет личного автотранспорта. Также он известен под названием Херсонские горы. Каньон представляет собой глиняные вертикальные склоны и скалы. С его утесов открывается захватывающий вид на водную гладь лимана и складывается ощущение, будто это край света. Можно сравнить данный объект с еще другой точкой на карте мира — Мысом Рока в Португалии. Одна только разница — ехать далеко не надо. Впечатлений от Станислава останется масса, даже не сомневайтесь. Кстати, не забудьте загадать желание, стоя над обрывом.

Фото: Станиславский Каньон (instagram.com/anna_shvets_420) Ранее мы писали, где в Украине можно отдохнуть с палатками. Также куда можно поехать на живописные Цветочные поля в Украине.