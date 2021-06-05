В Украине без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО готовы вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре ГНАУ. Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме. Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, поступать и непосредственно в КПВВ. Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования. Напомним, в Украине стартовал запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г.. Севастополя. Также сообщалось, что вакцинацию жителей ОРДЛО могут организовать на пунктах пропуска. Ранее Украинская позволили выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без техпаспорта.