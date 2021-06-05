В Украине после запуска рынка земли с 1 июля около 7000000 граждан имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться землей, в том числе и продавать паи. При этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко призывает не спешить с продажей земельных участков. Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, в будущем земельные паи будут расти в цене, и их можно расценивать как надежные депозиты. "Никто не заставляет продавать свою землю. Я как министр аграрной политики призываю беречь свою землю, это лучший депозит. Ваша земля всегда будет расти в капитализации, аренда будет расти", — рассказал Лещенко. Глава Минагрополитики называет землю ценным ресурсом. "Ценнее ресурса нет", — отмечает он. Также чиновник обратил внимание, объединенных территориальные общины (ОТГ) после запуска рынка земли не смогут продавать участки, поскольку земля государственной и коммунальной собственности не является объектом купли-продажи общинами. При этом ОТГ смогут только сдавать землю в аренду через электронные аукционы. Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал после запуска рынка земли рост цен минимум вдвое. Также недавно мы приводили инфографику, где самая дешевая и самая дорогая сельхозземля в Украине. Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов. Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбе на борту, после чего был задержан белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска. В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины. Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева — это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?».