В Италии за прошедшие сутки, 4 июня, сделали 600 000 прививок от коронавируса. Это является рекордным показателем за один день. Об этом сообщает издание ANSA. За день прививки получили 598 510 человек, из которых 444 639 получили первую дозу вакцины от коронавируса. Всего в Италии первую дозу вакцины получили более 24300000 человек, а завершили вакцинацию — 12700000 человек. Напомним, в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия. В трех регионах отменяют действие комендантского часа. Также в них разрешена работа ресторанов, баров, крытых бассейнов, тематических парков. К тому же разрешено проводить ярмарки и фестивали. Кроме того, правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Добавим, что ранее власти Италии утвердила план смягчения карантина, который был введен из-за COVID.