На территории бывшей школы-интерната в городе Камлупс (Канада) нашли останки 215 детей. Школа работала под эгидой католической церкви. Об этом пишет DW. Организация Объединенных Наций обратилась с требованием в Канаду и Ватикана о проведении расследования. "Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок", — говорится в заявлении ООН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственность должен взять на себя католическая церковь. "Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад", — подчеркнул он. Детские останки были обнаружили на территории интерната для детей коренных народов в конце мая этого года. По предварительным данным, что некоторым из этих детей было не более трех лет. Причины их смертей неизвестны. Школа-интернат в Камлупс была одной из крупнейших в Канаде. Она работала с 1890-го до 1978 года под эгидой католической церкви, а впоследствии — правительства. В школе одновременно находились около 500 детей. Согласно правительственному отчету 2015 года, условия в этом интернате были очень плохими, много детей в нем умерли от кори, туберкулеза или гриппа. Ранее Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой войны, которые были закрыты из-за подозрений, что папа Пий XII, возглавлявший в тот период католическую церковь, закрывал глаза на Холокост.