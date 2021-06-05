В Карпатах 4 июня было зафиксировано землетрясение. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС. Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера. Негативных последствий землетрясение не вызвало. Обращений от граждан в ДСНС не поступало. Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, который мог распространиться на территорию Одесской области. По классификации он относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет. Ранее сообщалось, что в Грузии 25 мая в 1:43, недалеко от поселка Казбеги (Регион Мцхета-Мтианети) произошло землетрясение магнитудой 4,9.