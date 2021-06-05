В Киеве в Центре вакцинации от коронавируса некоторых граждан ждал неприятный сюрприз — им отказываются делать прививки в порядке первой очереди, хотя они прибыли в заведение после приглашения. Об этом 5 июня передает "Сегодня". Киевляне и гости столицы, которые специально приехали из других городов для вакцинации, накануне получали звонки с приглашениями посетить Центр (просп.Броварський, 15, корпус 4, вход 4-А) для прививки от COVID-19. Однако при этом СМС-сообщения им не приходили. В руководстве Центра вакцинации населения отмечают, что без таких СМСок, получить препарат можно, только если стать в общую очередь. Так, в Центре вакцинации должно быть 2 очереди: одна — для тех, получил СМС с приглашением; вторая (живая очередь) — для тех, кто зарегистрировался в приложении "Действие", но не получил ответа. Теперь оказывается, что граждане, которые случайно здесь на месте выяснили, что вместо первой очереди им придется перейти в другую, отказываются от этого, не собираются ожидать и просто идут. Напомним, что Центры вакцинации на этих выходных 5 и 6 июня заработали в пяти областях: в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и еще четырех городах Полтавской области. Добавим также, что украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе.