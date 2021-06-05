За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине зафиксировали 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Всего за минувшие сутки госпитализировали 1065 человек. Умерли — 86, выписаны — 8330 человек. В течение пятницы сделали 29061 тестов. Больше всего больных зарегистрированы в городе Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях. Ранее сообщалось, что третья волна коронавирусной болезни почти стихла. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне августа прошлого года. Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине сокращается сеть больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.