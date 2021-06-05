В Украине из Беларуси вернули больного, лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. "Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии за серьезных проблем со здоровьем", — говорится в сообщении. Из-за отмены авиасообщения человек не смог попасть домой в Ровно. После переговоров украинских дипломатов в Беларуси мужчину доставили домой с помощью реанимобиля. РБК-Украина писало, что в Беларуси продолжают лечение 30 украинский. В правительстве обещают решить логистические вопросы этих граждан на фоне закрытия авиасообщения с Белоруссией. Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.