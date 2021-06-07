Белый дом рассматривал возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом перед его саммитом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На обратное решение повлияла смена руководства «Нафтогаза».

Как сообщают источники Axios в Белом доме, смену руководства государственной энергетической компании расценили как отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией:

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».

Тем временем президент США Джозеф Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он уверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что президенту США Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным стоило бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя бы по телефону.