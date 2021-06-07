Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Предложение было сделано во время сегодняшнего телефонного разговора глав государств.

Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам Салливана, Байден выразил желание встретиться с Зеленским после возвращения из Европы, где он планирует поговорить с президентом России.

«Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы», — отметил представитель администрации президента США.

Сегодня, 7 июня, состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Лидеры поговорили перед тем, как Байден встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.

Так, Байден заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин назвал темы, которые он планирует поднять в беседе с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что США не планирует идти на конфликты с Россией, но будет противостоять вызовам и угрозам. Такой позиции придерживается Байден.