Суд в Волынской области вынес приговор в отношении бывшего украинского военнослужащего. Он пытался незаконно переправить в Беларусь другого украинца, которому отказали во въезде в республику.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В судебном решении говорится, что мужчина искал способ въехать в Беларусь вне пунктов пропуска. Причиной такого решения стал отказ белорусских пограничников.

По их словам, украинец якобы «нес угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины».

Таким образом, как отмечает издание, Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые служили в ВСУ и воевали на востоке страны.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

А также, белорусские силовики задержали двух активистов, участвовавших в акциях после президентских выборов в стране в 2020 году. Их задержали на границе с Литвой.