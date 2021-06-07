В июне 2021 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Православный праздник Троица в 2021 году приходится на 20 июня, следующий понедельник тоже не рабочий, поэтому выходными будут 19-21 июняДень Конституции отмечаем 28 июня, в понедельник поэтому подряд также будет три выходных дня: 26, 27 и 28 июня.

В следующий раз длинные выходные правительство рекомендовало в конце лета: День Независимости Украины, 24 августа, приходится на субботу, предыдущий рабочий день будет коротким, а 24-26 августа – выходные.

Напомним, что начиная с 2021 года каждое третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.