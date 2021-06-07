Слишком быстрое снятие карантинных ограничений в мире, в связи с распространением новых штаммов COVID-19, может иметь катастрофические последствия.

Такое мнение озвучил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. В первую очередь, опасность подстерегает людей, которые не были вакцинированы.

Как утверждает глава ВОЗ, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в таких странах смягчают карантинные ограничения, однако это необходимо делать с предельной осторожностью, в соответствии с циркуляцией вирусов.

«С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован», — подчеркнул Гебрейсус.

Тем временем, ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации COVID-19. В частности, «Дельтой» называют так называемый индийский штамм.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине 535 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Были госпитализировали — 601 человек, умерли — 33, выздоровели — 1743 человека.

Также напоминаем, украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, но это не будет так называемый «иммунный паспорт»/«COVID-сертификат». Его сейчас только разрабатывают в Украине и за рубежом.